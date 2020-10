Tim Hofman: ‘Ik denk dat Jan Slagter zich drukker maakt dan André van Duin’

Het was even rond middernacht toen Tim Hofman in z’n eentje in een taxi wilde stappen om naar huis te gaan toen hij buiten theater Carré werd verrast. ,,Mijn collega’s van #Boos stonden daar met mijn vriendin Lize. Zij had zelfs bloemen meegenomen. Zo schattig”, glundert hij een half etmaal later.