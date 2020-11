Tim Hofman komt met nieuw programma over machthebbers in Nederland

In het filmpje laat Hofman een hoofd zien van Rutte. ‘Die ken je misschien wel. Een hele machtige man in Nederland’, zegt hij. Maar er zijn volgens de presentator nog veel meer mensen in Nederland met veel macht, die onbekender en onzichtbaarder zijn. ‘Wie zie je niet, maar beslist wel heel veel over jou en mij? Wie misbruikt de macht? En hoe lossen we dat op?’, vraagt Hofman. Het is nog onbekend wanneer Pak de macht precies op de buis verschijnt, maar Hofman roept wel op namen en rugnummers naar hem te mailen.