Tim Hofman presenteert Over Mijn Lijk: 'Niet steeds denken: ah, wat zielig’

,,Dit bedoel ik echt niet blasé hoor, maar ik heb veel meegemaakt de laatste jaren’’, zegt Tim Hofman (31) enigszins verontschuldigend. ,,Ik sprak met kinderprostituees in India, stond letterlijk in mensenbloed tussen lijken op de Filipijnen, liet me ontvoeren door een drugsbende in Mexico… Dan denk je wel tegen een stootje te kunnen. En tóch. Dit raakte me meer dan ik dacht. Dit beheerst echt je leven.’’



Niet alle presentatoren van de publieke omroep staan te trappelen Over Mijn Lijk te maken. Het BNNVara-programma, waarin ongeneeslijk zieke jongeren zeer intensief worden gevolgd, staat bekend als een van de zwaarste klussen in tv-land. Hofmans voorgangers Patrick Lodiers, Yvon Jaspers en Valerio Zeno spraken allemaal van een verpletterende levenservaring.



Hoe bereid je jezelf voor op zo’n programma?

,,Ik wist dat ik Over Mijn Lijk ooit eens zou willen presenteren. Ik heb de afgelopen jaren veel interviews gedaan om mezelf klaar te stomen, met onder meer #BOOS (zijn YouTube-kanaal, red.) en Je Zal Het Maar Hebben. Als het nu komt, kan ik het, was op een zeker moment de gedachte. Wel ging ik nog langs Patrick Lodiers voor advies. We hadden het vooral over hoe je hier als mens moet instaan, het mee naar huis nemen van emoties. En dat je er juist niet als interviewer, maar als mens ingaat. Verder, zo zei hij, is er géén protocol. En dat is ook echt zo.’’