Tims pakkenstress en Angela blijft thuis: zo bereiden sterren zich voor op Televizier Gala

In theater Carré zitten vanavond alleen de genomineerden zelf (met één extra gast partner/ familielid/vriend). Van elk programma dat kans maakt op de Gouden Ring zijn drie afgevaardigden aanwezig. De drie kanshebbers zijn Over Mijn Lijk, Nick, Simon & Kees: Homeward Bound en Beste Zangers .

Voor het eerst in vijf jaar wordt ook de speciale Oeuvre-Ring uitgereikt. In 2015 kreeg Linda de Mol die prijs voor haar verdiensten voor de televisie. De presentatie van het gala is in handen van Dionne Stax en Frits Sissing. Laatstgenoemde presenteerde het gala dertien jaar geleden al eens, Dionne Stax debuteerde vorig jaar in Afas Live. Danny Vera zorgt tijdens het gala voor de muzikale omlijsting. Britt Dekker en Maik de Boer presenteren weer de rode lopershow na het NOS Journaal op NPO 1, om 21.00 uur begint het gala.