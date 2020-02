TINA de musical vol explosieve, sexy dans en een 220 volt-stem

Oscars ‘vergeten’ overleden Luke Perry, fans boos

11:27 De organisatie van de Oscars wordt op zijn vingers getikt door kijkers, omdat ze vergeten zijn om de vorig jaar overleden acteur Luke Perry in het ‘in memoriam’-segment mee te nemen. Extra opmerkelijk, omdat de wijlen Beverly Hills, 90210-ster een kleine rol speelt in de film Once Upon a Time... in Hollywood, die van tien nominaties er twee verzilverde bij de uitreiking.