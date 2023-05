Tina Turner in je badkamer, Ton uit Nijmegen maakte het mee: ‘Een houten cabine was niet luxe genoeg’

met foto's Jennifer Lawrence op teenslip­pers en de ‘kiekeboe-bh’ van Scarlett Johansson: de opvallend­ste outfits in Cannes

Het festival van Cannes is naast een filmevenement ook een groot modefeest. Beroemdheden verschenen de afgelopen weken in bijzondere outfits op de rode loper, zoals Jennifer Lawrence die een galajurk combineerde met teenslippers en Alicia Vikander in een japon waaraan 1700 uur was gewerkt. Dit zijn de opvallendste ensembles.