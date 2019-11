Tina Turner viert 80e verjaardag: ring en stukje Armani-jurk voor 800 fans

De zangeres wilde het fotoboek oorspronkelijk als cadeau aan haar verjaardagsgasten geven, maar kwam hier toch op terug. Het boek That's My Life verschijnt dinsdag eerst in een gelimiteerde box voor achthonderd van haar grootste fans. Hierin zit een replica van een ring van Tina en een stukje stof van haar Armani-jurk. Later volgt de reguliere versie. Zelf is de zangeres dolenthousiast dat ze op haar verjaardag kan trakteren. ,,Kijken naar het werk dat in dit boek zit, geeft me het gevoel dat ik door de pagina's heen wil dansen", zei Tina in een verklaring.

Musical

Het leven en het oeuvre van de zangeres wordt ook gevierd in TINA - De Tina Turner Musical. De Stage Entertainment-productie is te zien in Londen, Hamburg en op Broadway. De Nederlandse versie gaat op 9 februari in première in het Beatrix Theater in Utrecht.



Voor fans is de musical een van de weinige mogelijkheden om liedjes van de zangeres nog live te zien. Tina zelf nam twaalf jaar geleden voorgoed afscheid van het podium omdat ze er klaar mee was.



Met een carrière van meer dan vijf decennia kan de zangeres terugblikken op een indrukwekkend oeuvre. In het begin van haar loopbaan samen met Ike, haar partner op muzikaal en persoonlijk vlak, en later solo. Nadat Tina hem in 1976 verliet omdat hij haar mishandelde, scoorde ze haar grootste successen. Zo heeft de zangeres twaalf Grammy Awards op de schoorsteenmantel staan, bracht ze solo tien studioalbums uit en verkocht ze wereldwijd meer dan 200 miljoen platen.