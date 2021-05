Tino Martin biedt excuses aan voor optreden Bevrijdingsfestival: ‘Nasleep corona onderschat’

Ambassadeur van de Vrijheid Tino Martin ‘betreurt zeer’ dat zijn livestreamoptreden op het Bevrijdingsfestival vanmiddag niet goed uit de verf kwam. Hij was buiten adem en zong soms vals. Het kwam door de nasleep van een coronabesmetting, stelt hij op Instagram. Het optreden mocht na de uitzending onverwachts niet worden herhaald, maar dat had volgens de organisatie niets met Tino’s zang te maken.

De Bevrijdingsfestivals vinden vanwege het coronavirus dit jaar online plaats. Tino Martin gaf als ambassadeur een optreden bij vliegbasis Gilze-Rijen, dat te volgen was via een livestream. ‘Ik was enorm enthousiast en erg gretig om eindelijk weer eens te mogen optreden’, schrijft hij op Instagram.

Meerdere kijkers wisten niet wat ze hoorden en uitten via sociale media kritiek. Het zingen leek hem meer moeite te kosten dan normaal en dat blijkt te kloppen. ‘De afgelopen weken was ik geveld door het coronavirus, waarvan ik flink ziek ben geweest, maar ik dacht redelijk hersteld te zijn’, vervolgt hij. ‘De gevolgen en nasleep daarvan (onder andere met oorsuizen) heb ik toch zwaar onderschat.’

Die gevolgen kwamen ‘pijnlijk' naar voren tijdens het optreden, aldus Tino. ‘Dat verliep daardoor verre van vlekkeloos. De oorsuizingen in combinatie met mijn sterk verminderde (zang)conditie door het coronavirus bleken een negatieve impact te hebben op het optreden en dat betreur ik zeer.’

Gat in programma

Veertien steden hadden vandaag ieder een eigen online Bevrijdingsfestival. Bij meerdere edities was het optreden van Tino live te zien, maar in Den Haag, Drenthe en Friesland zou de opname later op de dag worden uitgezonden. Dat ging op het laatste moment niet door, waardoor de festivals met een gat in de programmering zaten en video’s van andere artiesten moesten laten zien.

Die beslissing had niets met Tino’s zang te maken, zegt een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Volgens hem was vooraf met Tino afgesproken dat zijn concert alléén live zou worden uitgezonden en niet mocht worden herhaald. Kennelijk was de organisatie dat vergeten, maar dat werd dus alsnog rechtgetrokken. ,,We hadden genoeg aanbod van de veertien edities om de gaten op te vullen’’, zegt de woordvoerder.

De organisaties van de festivals in Drenthe en Friesland stellen tegenover de NOS overigens dat de kwaliteit van Tino’s optreden wel degelijk een rol speelde bij het cancellen van de herhaling. Zijn management benadrukt dat het echt vanwege de afspraken was. ‘Die zijn gebruikelijk bij livestreams vanwege rechten.’

Tino vertelde voorafgaand aan zijn optreden nog over zijn ambassadeurschap:

