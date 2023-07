Tino Martin over dronken optredens: het is genoeg geweest

Tino Martin vindt dat het ‘genoeg geweest’ is met optredens waarbij hij dronken op het podium staat en daardoor niet zuiver zingt. ,,Zulke dingen die zijn gebeurd, die zijn me overkomen en dat mag eigenlijk helemaal niet gebeuren”, zegt de zanger in de Videoland-documentaire Tino: Laat Me Leven , die sinds zaterdag te zien is.

Van Martin doken meermaals beelden op van optredens waarbij hij dronken of aangeschoten was. In de documentaire reageert hij daar voor het eerst op. Zo vertelt de zanger dat hij veel last heeft van zenuwen. ,,Ik maak altijd het grapje: eigenlijk vind ik het mooiste moment van de show het einde”, vertelt hij onder meer.

Hoewel de zanger heel dankbaar is voor zijn succes, verlangt hij soms terug naar het begin van zijn carrière toen hij nog niet zo bekend was. ,,Dat je gewoon alles kon doen en laten wat je wilde. Alles wat je nu doet, dat ligt redelijk onder een vergrootglas.”

Zwarte bladzijdes

Zo was er veel aandacht voor de filmpjes waarin te zien was hoe Martin dronken op het podium stond. Zijn vriendin Kimberley noemt dat zwarte bladzijdes. ,,Iedere keer dat je in die kuil dondert dan denken ze: wat ben je nou voor een domme klootzak? Hoe krijg je het voor elkaar?” zegt ze doelend op de reacties.

Volgens Kimberley speelt er iets in ‘dat koppie’ van de zanger. ,,Het is niet dat hij denkt: ik ga zuipen en dan ga ik optreden. Dat is helemaal nooit de gedachtegang. Er spelen altijd meerdere factoren waardoor het misgaat.”

Op welke factoren ze precies doelt, wordt in de documentaire niet duidelijk. Martin zelf zegt ook dat hij ‘diep van binnen’ nog steeds de beginnende artiest is die ergens in een kroeg op een krukje een liedje zingt. En hoewel voor hem het uitgangspunt blijft dat het ‘goed’ moet zijn, is hij daar ook op momenten niet zo mee bezig. ,,Af en toe ben ik toch nog die jongen op een krukje die denkt: het maakt allemaal geen fluit uit, ik doe wel wat ik zelf wil.”

