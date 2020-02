Tino Martin scoort hit met YouTube-ster Emma Heesters

Het dj-trio uit de hoofdstad was vooraf best gespannen over de ontvangst van het nieuwe nummer, vertelden broers Sander en Jordy Huisman en Yuki Kempees aan deze site. Na internationaal succes richt het trio zich inmiddels al een tijdje op hun thuisland, vooral omdat hun lied Hij is van mij met Maan, Tabitha en Bizzey in 2018 zo’n grote hit was.



Toen de dj’s een tijdje geleden Tino Martins versie van het nummer Zij weet het hoorden, wisten ze meteen dat ze met de zanger wilden samenwerken. Daar had Martin direct oren naar. ,,Want deze mannen staan garant voor hele, hele grote hits’’, zei hij gisteravond in Jinek. Op het uiteindelijke nummer ontbrak nog wel een ‘tegenspeelster’.



Het werd Emma Heesters, bekend van het NPO 1-programma Beste Zangers en haar YouTube-kanaal met ruim 1,9 miljoen abonnees. ,,We hadden al een keer eerder met Emma gezeten en we waren echt wel verkocht van haar’’, roemde Jordy haar bij Eva Jinek. ,,Zij klinkt op YouTube en op tv precies hetzelfde als in de studio.’’



Het resultaat Loop niet weg kwam vandaag uit. Op 1 en 2 mei zijn Emma en Kris Kross Amsterdam te gast bij Tino Martins concerten in de Ziggo Dome.