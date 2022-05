Toddlers & Tiaras-ster Kailia Posey (16), die uitgroeide tot bekende meme, stapt uit het leven

Rutger Castricum strikt Johan Derksen voor gesprek over woke- en cancelcul­tu­re

Het moment is pikant: Rutger Castricum komt met een serie over de inclusieve samenleving en de woke-cultuur en strikte Johan Derksen als een van de gasten. ,,Hij gaat uitgebreid in op de woke- en cancelculture die hem nu als tv-persoonlijkheid fataal zijn geworden. Een update van het gesprek vinden we niet nodig. Hij benoemt namelijk al precies waar hij na dit interview ook mee te maken kreeg”, aldus Castricum.

2 mei