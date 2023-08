Toen de term ‘wit privilege’ viel, wist ik dat ik het einde van Zomergasten niet zou halen

recensie Passages is mede door de rauwe seksscènes een ongemakke­lij­ke, maar boeiende kijkerva­ring

Liefde kun je niet afdwingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar misschien maken we ons er meer schuldig aan dan we durven toe te geven. Het intieme relatiedrama Passages, donderdag in de bioscoop, is een film die lastige vragen durft te stellen over romantiek, seks en opportunisme.