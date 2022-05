Toetsenist Andy Fletcher van Britse band Depeche Mode overleden

,,We zijn in shock na het vroegtijdige overlijden van onze dierbare vriend, familielid en bandlid Andy ‘Fletch’ Fletcher”, klinkt het in een statement. ,,Fletch had een echt hart van goud en was er altijd als je steun, een levendig gesprek, een goede lach of gewoon een koud biertje nodig had. Onze harten zijn bij zijn familie en we vragen jullie om hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.”



Er is nog geen doodsoorzaak bekend gemaakt.