‘Tokio’ over La Casa de Papel-gekte: Ik kan beter thuis blijven

Het gesprek gaat over voetbal, al minutenlang, in het hotelzaaltje aan de oostkant van Madrid. Niet verwonderlijk in deze stad, in dit land. Maar misschien wel in dit gezelschap. Aan het woord is Alba Flores – wereldwijd beter bekend als Nairobi, een van de hoofdrolspeelsters uit de hitserie La Casa de Papel. Het nieuwe, derde, seizoen is vanaf vrijdag te zien op Netflix en gevraagd naar de populariteit van de Spaanse productie begint Flores over het favoriete gespreksonderwerp onder Spanjaarden: futbol.