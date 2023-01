Tom Hanks drie keer genomineerd voor slechtste filmprestaties van het jaar

André Hazes erkent fouten en biedt excuses aan, 'maar hij is er nog lang niet’

André Hazes is weer klaar voor de spotlights, maar realiseert zich, na heel veel uren therapie, dat hij liever zijn zus Roxeanne en moeder Rachel naast zich had gehad. De familie Hazes is al jaren gebrouilleerd. Toch is er hoop, stelt onder anderen Het Familiediner-presentator Bert van Leeuwen.

20 januari