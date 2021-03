Tommie Christiaan vader geworden van zoon Bodi

‘Wij zijn een gezin geworden’, schrijft Christiaan op Instagram bij een kiekje van zijn zoon. De zanger was jaren geleden de winnaar van Op zoek naar Zorro en oud-deelnemer aan The Voice. ‘Gisterochtend op 29 maart is onze prachtige zoon Bodi in mijn handen ter wereld gekomen. Thuis, in bad, in een fijne rustige kamer met kaarsjes en met het juiste team om ons heen. Het was magisch en intens mooi. Iets waar we alleen maar van hadden durven dromen. Ik ben apetrots op mijn prachtige liefde Jamie, die op zo’n prachtige, sterke manier onze zoon op de wereld heeft gezet. Het was een droom die uit is gekomen en die onze verwachtingen compleet heeft overtroffen.’