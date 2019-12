Toneelstuk Haye van der Heyden gecanceld om Holocaust-rel

Het gezelschap keurt de uitlatingen af die Van der Heyden eerder deze week deed in het radioprogramma De Perstribune . Als mede-oprichter van aspirant-omroep Ongehoord Nederland stelde hij dat op de Nederlandse zender in principe zelfs pedofielen en Holocaust-ontkenners -net als iedereen in Nederland- een stem zouden moeten krijgen. „Ik vind in wezen dat alle ongehoorden iets mogen zeggen”, waren zijn woorden.



In Duitsland is het ontkennen van de Holocaust strafbaar. Het Hamburg Ernst Deutsch Theater veroordeelt daarnaast de steun van de Nederlandse schrijver aan de PVV van Geert Wilders. Met steun van PVV en Forum voor Democratie wil de omroep namelijk de stem vertolken ‘van de Nederlanders die nu niet gehoord worden’. ,,Wij willen deze auteur geen forum bieden”, aldus de groep.