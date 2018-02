Toni Braxton maakt na acht jaar comeback met nieuw album

Nadat de zangeres in 2008 tijdens een optreden in Las Vegas in elkaar zakte, werd de auto-immuunziekte bij haar geconstateerd. In 2010 gaf Toni er haar eerste interview over, om vervolgens in 2012 wederom een ziekenhuisopname te hebben na een terugval. Inmiddels heeft ze de ziekte aardig onder controle.

Vorige maand prees de Unbreak My Heart-zangeres Selena Gomez, die ook aan de ziekte van Lupus lijdt: ,,Selena is zo'n bikkel en het is geweldig dat ze deze ziekte een gezicht heeft gegeven. Daarmee helpt ze zoveel anderen die hiermee kampen."