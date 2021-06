Tony in spanning voor liefdesavontuur en Marco beleeft bijzonder moment

Koning opent met zijn moeder tentoon­stel­ling over schilder­kunst

21 juni Koning Willem-Alexander opent op 14 juli samen met zijn moeder, prinses Beatrix, de expositie Grensverkenners: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 150 jaar. De tentoonstelling over de prijs is te zien in Koninklijk Paleis Amsterdam. Voorafgaand aan de opening reikt de koning de prijs van dit jaar uit, maakte de RVD vandaag bekend.