Tony Junior: Ik heb voor zo'n 10.000 euro aan tatoeages

Je begint met één tatoeage en al snel volgen er meer. Tony Junior weet er alles van. In gesprek met FHM vertelt hij maar liefst vijftig keer onder de naald te zijn geweest. Dat mag wat kosten. ,,Voor 10.000 euro red ik denk ik wel. Alleen de sleeve op mijn rechterarm was al rond de 1500 euro", doet hij uit de doeken.



Hoeveel tatoeages hij momenteel heeft, kan hij niet eens opsommen. ,,Het is niet meer te tellen. Op mijn handen alleen al heb ik er tien", vertelt Tony Junior, die inmiddels een jaar een relatie heeft met zangeres Maan. Zij is nog niet op zijn lichaam vereeuwigd, maar heeft wel bijgedragen aan een tattoo. ,,Op de voorkant van mijn voet heb ik een tattoo met de tekst ‘Ain’t no grave can hold my body down’ van Johnny Cash. Ik voel mezelf wel een ongeleid projectiel dat zich door niets laat tegenhouden. Maar ik wilde niet het standaard lettertype. Toen heb ik aan Maan gevraagd of zij het wilde schrijven, want zij heeft zo’n mooi handschrift."



Over de toekomst van de twee laat Tony Claessen, zijn echte naam, zich niet heel openlijk uit. Komt er bijvoorbeeld een tatoeage voor Maan? ,,Wie weet." Ook over kinderen, samenwonen en trouwen doet de dj nog geen concrete uitspraken. ,,Haha nee joh, rustig aan. We hebben nu meer dan een jaar verkering. We hebben allebei een vet druk leven, wat superchill combineert."



Toch is Tony ervan overtuigd dat dat wel een keer zal gebeuren. ,,Samenwonen, kinderen en trouwen zijn stappen die je moet zetten als je elkaar écht heel goed kent. Dat kan een, twee, drie of vier jaar duren, maar dat komt wel."