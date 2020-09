Toots Hibbert (1942-2020): een van de grootsten van de reggae

Eigenlijk had hij begin deze maand in Paradiso zullen optreden, maar vanwege het coronavirus werd de tournee van Toots and the Maytals afgelast. Hetzelfde virus maakte vrijdag in een ziekenhuis in Kingston, Jamacia een einde aan het leven van zanger Toots Hibbert. In de geschiedenis van de reggae is Bob Marley de allergrootste, maar ook enorm daarin is de rol van Hibbert. Hij was het die in 1968 in het nummer Do the reggay het genre zijn naam gaf, hoewel later de spelling ietsjes werd aangepast.



Op het platteland van Jamaica leerde de jonge Hibbert zingen in een gospelkoor, in de Verenigde Staten de achtergrond van vrijwel elke soulzanger. Van alle Jamaicaans reggaezangers was Toots Hibbert, wiens rauwe stem vaak deed denken aan die van Otis Redding en ook wel die van Ray Charles, degene met de meeste soul. Amerikaanse funk was ook een belangrijke inspiratiebron voor hem, zoals het best te horen in de inmiddels klassieke floorfiller Funky Kingston, die hij in 1972 opnam.