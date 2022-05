Top-40: Flemming heeft hét themanummer van de zomer en S10 staat op 10

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 14 mei. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 zakkers en 17 stijgers.

24 (34) AUTOMATISCH- Flemming

In oktober van het afgelopen jaar maakte Flemming Viguurs met Amsterdam zijn debuut in de Top 40. De zanger uit Den Bosch kwam al snel met een tweede single op de proppen, Zij Wil Mij. Die track valt deze week uit de lijst, maar sinds vorige week is daar hit nummer 3: Automatisch. En dus staat Flemming nu alweer 31 weken onafgebroken in de lijst. Zelf bestempelt Flemming zijn nieuwste hit als ‘hét themanummer van deze zomer’ waarin alles weer mag en kan. Deze week klimt de track 10 plaatsen naar nummer 24.

19 (13) YOUNG RIGHT NOW- Robin Schulz & Dennis Lloyd

Jarenlang was Boney M. de meest succesvolle act uit Duitsland. Vorig jaar scoorde de groep met de Majestic-remix van Rasputin nog een dikke top 5-hit. Dit lijkt echter de laatste week te zijn waarin Boney M. het Duitse record in handen heeft. Iedere week krijgen Top 40-hits punten: 1 punt voor positie 40 en zo oplopend tot 40 punten voor de positie 1. Robin Schulz heeft deze week nog slechts 10 punten achterstand op Boney M. en dus moet het wel heel gek lopen als hij komende week de titel niet in handen krijgt. In de lijst van deze week zakt Young Right Now zes plaatsen naar nummer 19.

10 (11) DE DIEPTE- S10

Natuurlijk kunnen we in de Top 40 niet om het Eurovisie Songfestival heen – het jaarlijkse spektakel dat in Turijn is neergestreken. In de Top 40 hebben we 100 keer eerder een nummer van het festival mogen verwelkomen en de inzending van S10 is inmiddels zo succesvol geworden dat het deze week de een-na-meest succesvolle Nederlandstalige Eurovisiesongfestival-hit is geworden. Alleen Ik Zie Een Ster van Mouth & MacNeal heeft nog een voorsprong op De Diepte. S10 staat deze week 10 weken in de lijst en klimt deze week een plekje naar nummer 10.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

De top 3 is hetzelfde als die van vorige week met Trompeta van Willy William op nummer 3 en Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran op nummer 2.



Sinds 11 september van het afgelopen jaar staat er een Alarmschijf op de eerste plaats van de Top 40. Dat is inmiddels voor een recordperiode van 36 weken. As It Was van Harry Styles is de zevende Alarmschijf op rij op de eerste plek en deze week is de Brit zelf voor de vijfde week lijstaanvoerder.

