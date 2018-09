Top 40 verhuist van 538 naar Qmusic

Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40, nam vanochtend met verbijstering kennis van de mededeling van 538. ,,Radio 538 heeft vorig jaar het contract opgezegd, maar wel met de bedoeling om hem te verlengen'', legt De Zwart uit. ,,Dit jaar zijn we meerdere malen in gesprek gegaan met 538, maar zonder resultaat. Uiteindelijk zijn we gaan rondkijken en kwamen we met een ander voorstel. 538 beweerde te willen matchen, maar haakte vandaag dus opeens af."



De Zwart is absoluut niet te spreken over de werkwijze van 538. ,,Dit is gewoon contractbreuk. Maar gelukkig zijn er een hoop mensen die de hitlijst wél op waarde schatten."



De toekomst van de Top 40 is nu in ieder geval verzekerd. ,,We hebben de afgelopen maanden met verschillende partijen gesprekken gevoerd. De conclusie is voor ons dat de Nederlandse Top 40 bij Qmusic het beste op haar plek is. Zowel op de radio, als door het platform dat de zender samen met het AD en de regiotitels kan bieden. We zijn klaar voor de volgende stap met de Top 40 en kijken dan ook erg uit naar deze samenwerking."