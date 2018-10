Top-dj heeft weeksalaris van 571.000 euro

Video Harry en Meghan smelten weg bij Australi­sche kleuters

8:50 Het bezoek van Harry en Meghan aan Australië is in volle gang. De hertog en hertogin van Sussex zijn inmiddels in Dubbo aangekomen, waar ze enthousiast begroet werden door het publiek op het vliegveld. De 5-jarige Luke Vincent stal de show door prins Harry een dikke knuffel te geven, om hem vervolgens aan zijn baard te trekken.