Top en flop op het Songfestival, maar allebei het aanzien waard

Armin van Buuren keert terug met soloshow: ‘Ik kan niet wachten’

Armin van Buuren keert na vijf jaar terug op Nederlandse bodem. Dat doet de dj van 2 tot en met 5 juni met zijn solo-concept This Is Me: Feel Again in de Amsterdamse Ziggo Dome. ‘Ik kan niet wachten om mijn Nederlandse fans weer te zien en samen te komen op de dansvloer’, aldus Van Buuren.

25 maart