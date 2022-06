Top Gun: Maverick is de succesvolste Tom Cruise-film ooit in Nederland

recensie/met video Vier sterren voor bioscoop­sen­sa­tie Top Gun: Maverick: 'Wow, hoe hebben ze dit geflikt?’

Scientology-wappie Tom Cruise mag als mens dubieus zijn, voor Hollywood is en blijft de mogelijk nog enige écht grote filmster die we hebben, goud waard. Vooral dankzij hem is Top Gun: Maverick, vanaf donderdag in de bioscoop, in bijna alle opzichten beter dan de originele straaljagerklassieker uit 1986.

23 mei