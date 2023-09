Top-tiktokker Jade Anna geeft opvallend kijkje in leven influencer: ‘In bed maal ik over volgende post’

Jade Anna van Vliet (19), met zo’n 1 miljoen volgers op TikTok en Instagram een van de grootste Nederlandstalige influencers, heeft een opmerkelijk inkijkje gegeven in haar leven als onlineberoemdheid. Daarbij hoort dat ze in bed ‘ligt te malen’ over haar volgende post en moest wennen toen een avond met haar vloggende vriend niet werd gefilmd. De likes zijn zo belangrijk dat ze grapt over professionele hulp als ze afnemen.

Je dagelijks leven vastleggen en delen met honderdduizenden vreemden: wie het niet doet, kan zich er weinig bij voorstellen. Jade (spreek uit: Jaahde) Anna van Vliet uit Heemskerk heeft er haar werk van gemaakt, nadat ze op haar twaalfde begon met video’s op YouTube.

Inmiddels heeft ze 992.000 volgers op Instagram en 1,6 miljoen op TikTok, waar haar video’s in totaal 122 miljoen likes hebben verzameld. Op dat laatste platform is ze veel groter dan bekende influencers als Monica Geuze en Anna Nooshin. Met de populaire youtuber Gio Latooy (24) vormt ze al jaren hét onlinesterrenkoppel voor de jeugd, maar na recente campagnes voor Nivea en Hunkemöller kun je haar rustig mainstream noemen.

Van Vliet laat elke dag zien hoe ze sport en reist, wat ze draagt en eet en welke gesponsorde producten ze gebruikt. Toen ze dat vorig jaar ‘hard werken’ noemde, kreeg ze er naar eigen zeggen flink van langs van haar volgers. Straten maken, dat is pas hard werken, was het idee. Ze kan zich er niet helemaal in vinden.

‘Hoofd staat altijd aan’

Want haar werk is niet zwaar, maar hard werken doet ze wel. ,,Mijn hoofd staat altijd aan, ik werk mentaal hard’’, zegt ze in de nieuwe editie van Linda Meiden. ,,Bij sommige banen plof je na je werk thuis op de bank en hoef je niets meer. Wat [...] ik doe, stopt nooit. In bed lig ik te malen over wat ik morgen moet posten. Maar ik werk graag, want ik vind het heel leuk.’’

Het inkijkje is opvallend, omdat ze als influencer - net als menig collega - het imago heeft van iemand met een fortuinlijk en relatief zorgeloos leven. Van Vliet is pas 19 jaar en heeft een eigen huis, een auto en lucratieve samenwerkingen, inclusief reisjes. Maar het leven brengt situaties met zich mee waar je in andere beroepen niet snel tegenaan loopt.

,,Gio vlogt dagelijks, maar komt nu avondjes naar me toe zonder camera’’, zegt ze. ,,Dit klinkt stom, maar de eerste keer dat hij dat deed, keken we elkaar aan van: wow, écht een avondje samen. Dat miste ik.’’

Ophef om dode kat

Bij het influencerbestaan horen ook negatieve reacties en Jade Anna is niet zonder controverse. Ze was immers pas 16 jaar toen ze iets kreeg met de vijf jaar oudere Gio en lag onlangs onder vuur vanwege een opmerkelijke post. Ze liet vanaf Kreta weten verdriet te hebben omdat haar kat was ingeslapen en deelde daarbij een reeks foto’s van zichzelf in een bikini die mogelijk nog gepromoot moest worden. Veel volgers vonden het smakeloos.

,,Heel raar, maar die comments raken me niet’’, zegt ze over haatreacties in het algemeen. ,,Ik denk omdat ik ermee ben opgegroeid. Misschien ongezond, maar ik ben het gewend. Ik sta sterk in mijn schoenen. Wel heb ik de neiging om mezelf te verdedigen. Laatst postte iemand dat ik FaceApp gebruik (een applicatie om foto’s mooier te maken, red.), terwijl dat het laatste is waaraan ik wil meedoen. Ik heb last van hormonale acne en deel dat júíst.’’



Bij weinig likes ‘naar de psycholoog’

De kattenpost werd met ruim 149.000 likes wel een van haar succesvolste op Instagram. In het dubbelinterview vraagt collega Tobias Camman wat Jade Anna zou doen als haar posts voortaan nog ‘maar’ 500 likes krijgen. Hij had kort daarvoor gezegd weleens met een psycholoog te praten.

,,Haha, dan zou ik wel naar een psycholoog gaan’’, aldus Van Vliet. ,,Maar ik spaar genoeg, dus kan dan wel even vooruit en dan zou ik iets anders gaan zoeken’’, vervolgt de influencer, die het leuk zou vinden om Love Island te presenteren. ,,Als het minder wordt, denk ik: je kan niet altijd pieken.’’

