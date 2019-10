Topbasketballer LeBron James vlucht voor enorme branden in Los Angeles: ‘Wat een wilde nacht!’

Natuurbranden in Californië bedreigen nu ook rijke en beroemde inwoners van Los Angeles. Duizenden woningen in luxueuze wijken als Pacific Palisades en Brentwood dreigen ten prooi te vallen aan het vuur. Ook toeristische trekpleisters als Mulholland Drive en Sunset Boulevard liggen in het gebied waar mensen gedwongen worden geëvacueerd.

Het vuur in Los Angeles brak uit in de nacht van zondag op maandag en verspreidde zich snel door de droogte en harde wind. Duizenden mensen moesten in het donker halsoverkop vluchten, meldt Los Angeles Times. In totaal moeten de bewoners van zo'n 10.000 panden hun huis uit.

Heel wat beroemdheden bezitten een huis in de wijk Pacific Palisades in Los Angeles, prachtig gelegen met zicht op de oceaan. Een week geleden brak daar echter een bosbrand uit, die gevaarlijk dicht bij de miljoenenwoningen van verschillende sterren in de buurt kwam.

Evacuatie

Basketbalster LeBron James, die de hoofdrol speelt in Space Jam 2, schreef vanochtend op Twitter dat hij heeft moeten evacueren. ‘Deze branden zijn echt geen kinderspel. Ik moest mijn huis uit en ik ben nu met mijn familie aan het rondrijden om een kamer te vinden. Ik bid voor alle families die getroffen worden door deze branden. Wat een wilde nacht!’

Naast LeBron James moesten ook YouTube-ster Jake Paul en zijn vrouw onverhoopt hun woning verlaten. Van Reese Witherspoon, Matt Damon, Tom Hanks en Steven Spielberg is bekend dat zij om de hoek wonen. Ook Star Wars: The Rise of Skywalker-regisseur J.J. Abrams woont sinds 2017 in de wijk. Hij telde 6,2 miljoen dollar neer voor een huis met 17 slaapkamers.

‘Ga weg’

Adam Levine, de zanger van Maroon 5, woont samen met zijn vrouw Behati Prinsloo in het voormalige stulpje van Ben Affleck en Jennifer Garner. Ze kochten de woning voor 31,95 miljoen dollar. Vooralsnog houden zij en veel andere beroemdheden zich opvallend stil op sociale media. Geen woord over de bosbranden en het gevaar voor hun huizen.

Dat is anders bij Chris Pratt en zijn familie. De acteur is samen met zijn kersverse vrouw Katherine Schwarzenegger een huis aan het bouwen in Palisades Highs, vlakbij de bron van het vuur. En hoewel de werf wonderwel onbeschadigd uit de vuurzee kwam, riep Pratt zijn volgers op Twitter wel op om te bidden. ‘Bid met mij voor iedereen die geraakt wordt door de Palisades bosbranden. Bedankt aan de hardwerkende brandweermannen van LA. Opnieuw moeten we steunen op onze hulpverleners. Bedankt voor wat jullie vandaag en elke dag opnieuw doen. Blijf alsjeblieft veilig.’