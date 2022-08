Topless Gaby houdt van kokkerellen en Geraldine komt terug op tepelrel

Genee, Derksen en Van der Gijp tijdens het WK zeven dagen per week op de buis

Vandaag Inside gaat tijdens het WK voetbal in Qatar uitbreiden. Nu is het praatprogramma midweeks vijf avonden te zien op SBS 6. In november zijn presentator Wilfred Genee met René van der Gijp en Johan Derksen ook in het weekend op de buis.

15 augustus