Topmodel Emily Ratajkowski steelt de show met enorme anthurium als topje bij Fashion Week

Bloemenprintjes en -vormen komen vaak voor in de modewereld, maar dan gaat het meestal om vrij alledaagse rozen of lelies. Ratajkowski droeg om haar bovenlijf enkel een grote anthurium, niet te missen dankzij de kleurencombinatie van felgroen en knalroze.

Het is een creatie van het Spaanse modehuis Loewe, dat ook het rode pak van Rihanna maakte voor haar Super Bowl-optreden. Het is een klein wonder dat dit geen anthurium bevatte, want creatief directeur Jonathan Anderson heeft een lichte obsessie. Iemand grapte zelfs dat de urinoirs op het hoofdkantoor er zo uitzien:



