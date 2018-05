Toppers doen gooi naar wereldrecord

Onder leiding van Danny de Munk moet het publiek in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam komend weekeinde 'een stevig wereldrecord' gaan neerzetten. Om de stembanden op te warmen worden de Toppers-fans ingedeeld in drie zones, die tegelijkertijd hetzelfde liedje zingen, maar ieder op een eigen moment beginnen. Na drie avonden hebben ruim 200.000 mensen in canon gezongen.