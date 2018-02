Toprak is sip en Frans Duijts tilt 170 kg

Deze gespierde rug is van de jongste Roelvinkzoon Donny. In de op een na laatste week van de Goud-Droog Challenge, een trainingsuitdaging van fitnessmodel Joël Beukers, is hij nog volop gemotiveerd. Donny staat bekend om zijn harde werk in de sportschool: zo gaf hij eerder toe dat het sporten hielp bij het omgaan met zijn depressie.

We zijn er bijna ! Week 7 is een feit van de 8 weken Goud-Droog Challenge ! We geven niet op want we zijn er nog lang niet ! 🏆🍉 @joelbeukers @cleannutritionnl Een foto die is geplaatst door null (@donnyroelvink) op 15 Feb 2018 om 5:52 PST

Minder gespierd, maar misschien nog indrukwekkender is het nieuwe persoonlijk deadliftrecord van Frans Duijts. Hij tilt zo even 170 kilogram van de grond. De zanger is er 'best wel blij' mee.

Vandaag een pr gehaald! 170 KG Deadlift! #bestwelblij 129 Likes, 16 Comments - Frans Duijts (@fduijts) on Instagram: "Vandaag een pr gehaald! 170 KG Deadlift! #bestwelblij"

Auw, een operatie aan je neusamandelen is nooit fijn. Gelukkig mag de dochter van Susan Smit een lekker ijsje om de pijn te verzachten. Mama Susan heeft alleen maar goede woorden voor het Amsterdamse OLVG ziekenhuis.

Je mag de hele dag ijsjes en je onesie aan als je neusamandelen eruit zijn gehaald - en dan je broertje ook als hij uit school komt, natuurlijk. Wat een lief en geweldig team bij het @olvgamsterdam vanochtend. Om van te snotteren. #opgelucht😊 Een foto die is geplaatst door null (@susansmitinstagram) op 15 Feb 2018 om 6:20 PST

Nicolette van Dam toont hier een little black dress, speciaal uitgekozen voor haar bezoek aan het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij. De beeldige tv-ster is helemaal klaar voor haar ontmoeting met Leonardo DiCaprio, zegt ze zelf.

Ready to meet @leonardodicaprio... 😜 #goedgeldgala Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 15 Feb 2018 om 8:00 PST

RTL-topman Erland Galjaard vertrekt bij de zender en dat maakt zijn collega's nogal melancholisch. Zo bedankt een duidelijk geëmotioneerde Gordon zijn vriend, die ook nog eens een 'groot fan' van de BN'er blijkt te zijn, aldus Gordon zelf. ,,Ik ben [...] vooral dankbaar voor alle mooie kansen die hij mij gaf en vooral het eindeloze geloof in mij als mens en als talent. Ook privé heeft hij me altijd bijgestaan zoals ook de afgelopen dagen vol van tranen en ongeloof'', aldus de zanger over de affaire omtrent een vermeende ex-vriend.

Mijn vriend en groot fan Erland Galjaard neemt afscheid van RTL. Ik ben zo trots op hem dat hij deze moedige stap wil en kan zetten, maar vooral dankbaar voor alle mooie kansen die hij mij gaf en vooral het eindeloze geloof in mij als mens en als talent. Ook prive heeft hij me altijd bijgestaan zoals ook de afgelopen dagen vol van tranen en ongeloof. Mijn vriendschap kent geen einde en daarom wens ik hem het allerbeste in wat hij verder gaat doen en hebben we wellicht meer tijd om samen leuke dingen te doen en te bedenken! Een groot omroepman maar vooral intens goed mens! Succes en bedankt kanjer! #erlandgaljaard #vrienden #eindevaneentijperk Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 15 Feb 2018 om 4:15 PST

Georgina Verbaan droeg haar nieuwe onesie en dat moest ze even melden. Kennelijk is het maandag op de set van het nieuwe seizoen van KLEM onesiedag en dan kan je natuurlijk niet onvoorbereid voor de dag komen. Georgina ging deze keer niet voor een hamsterpak, maar voor een koala.

Ben mijn hamsterpak kwijt. En omdat we maandag onesiedag vieren bij #klem2 (op mijn verzoek omdat ik onesiedag vorig seizoen gemist heb) heb ik een koalapak besteld. Vanochtend werd het bezorgd. Het is van fleece. Het is heel erg warm en zacht. Einde bericht. Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 15 Feb 2018 om 1:34 PST

Uit de oude doos dit kiekje van 3FM-dj Frank van der Lende. Negen jaar geleden droeg hij zijn haar ook al lang. En ook toen draaide hij al plaatjes, maar dan voor een kleiner publiek.

Meer dan 5.000 likes voor deze smeulende selfie van Michiel Huisman. De acteur, vorig jaar nog uitgeroepen tot knapste man ter wereld, heeft geen filter nodig om er goed uit te zien.

📷🔴🎞#selfie #nofilter #nocrop #film #filmnotmegapixels #filmphotography #blackandwhiteisworththefight #leicam6 #trix400pushedto800 Een foto die is geplaatst door null (@michielhuisman) op 15 Feb 2018 om 7:08 PST

De TV Kantine neemt een risicootje door Ruben van der Meer om te toveren in de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim reageerde bijvoorbeeld furieus toen hij belachelijk werd gemaakt in de speelfilm The Interview. Het land werd gelinkt aan een hack van Sony, waarbij een heleboel documenten met pijnlijke inhoud uitlekten. Nu maar hopen dat Ruben niet hetzelfde overkomt...

Aanstaande zaterdag word ik... Kim Jong Un in de #tvkantine op #rtl4 dankzij de briljante make-up skills van @bvanmunster 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 103 Likes, 11 Comments - Ruben van der Meer (@rubenvdmeer) on Instagram: "Aanstaande zaterdag word ik... Kim Jong Un in de #tvkantine op #rtl4 dankzij de briljante make-up..."

Met ouderdom komt meer haar op vreemde plekken. Musicalster Tony Neef kwam daar laatst ook achter en laat nu zijn oorlellen en neus harsen. Met zijn gezicht onder het harsmiddel kijkt hij angstig in de camera, en we geven hem geen ongelijk.

Ik wist niet dat ik daar haar had. Aan mijn oorlellen en mijn neus. Maar dat krijg je als je ouder wordt. En daar moest de kapper toch echt iets aan doen vond hij. Harsen. Au! Maar ik heb nu wel een schone en gladde kop. Een foto die is geplaatst door null (@tonyneef) op 15 Feb 2018 om 5:32 PST

Ook BN'ers kunnen worden getroffen door de griepgolf. Toprak Yalçiner vecht al drie weken tegen de griep en wordt er een beetje sip van. Ze wijt de lange duur van haar ziekte aan haar zwangerschap.