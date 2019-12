Tori Spelling: ik was erg onzeker tijdens Beverly Hills 90210

‘Ik was een jonge tiener die zich nooit goed genoeg voelde. Tegelijkertijd speelde ik een rol in een van de populairste televisieseries, waarin ik een knappe tiener vertolkte, die het helemaal voor elkaar had. Donna Martin was een personage waar meisjes tegenop keken en waar jongens verliefd op werden. Zodra de camera's uit gingen voelde ik me allesbehalve knap en al helemaal niet mezelf,’ aldus Tori.



‘Als ik nu terugkijk op die tijd geef ik dat meisje dat ik toen was een schouderklopje. Want ze deed het toch maar mooi. Ik zou willen dat ik haar toen een dikke knuffel had kunnen geven en haar had kunnen zeggen dat ze meer dan goed en genoeg was. En dat ze mooi was zoals ze er toen uitzag. Het tienerleven is best wel zwaar soms, omdat die groep aan zoveel verwachtingen moet voldoen. Laat staan als je op die leeftijd door miljoenen mensen wereldwijd wekelijks bekeken wordt.’



Tori stelt ondanks haar onzekerheid een geweldige tijd te hebben gehad. ‘De mensen met wie ik zowel voor als achter de camera heb gewerkt zijn vrienden voor het leven geworden. Ik zou alleen willen dat ik het mezelf destijds niet zo moeilijk had gemaakt door zo streng voor mezelf te zijn.’