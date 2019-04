Tovenares Carice overladen met lof en Dré en Monique beleven horrornacht

media podcast ‘Eva Jinek is gek als ze overstapt naar RTL’

10:50 Moet RTL Eva Jinek wegkopen bij de publieke omroep? En met welke bekende Nederlander dronken we een peperduur wijntje op een mondaine terras in Cannes? In de maandelijkse AD Media Podcast is ook Pieter Storms te gast, die in de jaren 90 furore maakte met zijn programma Breekijzer.