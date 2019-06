Traditionele zenders gaan herhalen: de zomer is van Netflix (en een beetje Videoland)

Stranger Things (Netflix)

Fans van sciencefiction en nostalgische horror mogen zich verlekkeren, want binnenkort is het genieten van het derde seizoen van Stranger Things op Netflix, de reeks die tot ieders verrassing de wereld veroverde. Eleven en haar vrienden zitten nog altijd verwikkeld in een strijd met 'The Upside Down', een duistere plek waar het krioelt van de moordlustige wezens. Dit seizoen maakt ook actrice Maya Thurman-Hawke (links op de foto), de dochter van Uma Thurman en Ethan Hawke, haar intrede.

La casa de papel (Netflix)

Een Spaanse reeks met een volledig onbekende cast, en toch groeide deze serie over een bende bankrovers uit tot een wereldwijde hype. Volgens 'Forbes' is La casa de papel zelfs de populairste niet-Engelstalige reeks ooit op Netflix.

Nadat 'El Profesor' verdwijnt met een miljard euro, krijgt hij een telefoontje: één van de leden van de groep is gevangen genomen. De enige manier om hem te redden en de geheime verblijfplaats van de anderen te beschermen, is om ze allemaal weer bij elkaar te brengen om een nieuwe overval uit te voeren, de grootste ooit.

Orange is the New Black (Netflix)

De dames van Litchfield Penitentiary, de fictieve gevangenis waar de reeks zich afspeelt, zijn voor de meeste Netflixkijkers een bende vriendinnen geworden. Jammer dus dat eind juli het zevende en allerlaatste seizoen wordt uitgezonden. Hoofdpersonage Piper is weliswaar vrij, maar het leven buiten de gevangenismuren blijkt niet zo makkelijk als ze aanvankelijk hoopte. De andere gevangenen zitten inmiddels nog steeds vast in de zwaarbeveiligde vleugel, nadat ze in het vorige seizoen een opstand organiseerden.

Glow (Netflix)

Mag het allemaal wat minder serieus? Dan is de comedyreeks Glow misschien iets voor jou. Daarin volgen we nog steeds het wel en wee van Ruth Wilder, een werkloze actrice in het L.A. van de jaren 80. Ruth krijgt de kans om bekend te worden in een heel andere sector, want ze gaat aan de slag als één van de vrouwelijke worstelaars in het kitscherige tv-programma Gorgeous Ladies of Wrestling. In dit seizoen trekken de dames naar Las Vegas. Vrouwen in spandex en glitteroutfits, bedacht door het team achter Orange is the New Black? Niet twijfelen, denken wij dan.

Temptation Island VIPS (Videoland)

De koppels die meedoen aan Temptation Island VIPS.