Tranen bij Verhulstjes na afscheid van hond Marcel: ‘Hij heeft gevochten als een beer’

Voor de vaste kijkers van De Verhulstjes zijn Leo en Marcel al vier seizoenen lang bekende personages. De twee trouwe viervoeters gaan overal waar Ellen en Gert Verhulst gaan. Of het nou een vakantie is op St. Tropez of naar tv-opnames. Hond Marcel is al tijdenlang het zorgenkindje van het gezin en liep de laatste seizoenen met een luier rond. Ook moest hij geholpen worden met plassen.

In de laatste aflevering van het huidige seizoen van De Verhulstjes neemt de familie afscheid van hun trouwe viervoeter Marcel. Het arme beestje was onlangs nog geopereerd, maar daarna volgde een heftige periode waarin hij steeds verder aftakelde. Uiteindelijk overleed hij in zijn slaap. ,,Opeens stopte hij met eten. En toen was het voorbij. Hij vermagerde en het leven was op”, vertelt Gert. Ellen in tranen: ,,Hij heeft gevochten als een beer. Ik ben supertrots op hem”, snikt Ellen.

Volledig scherm Gert en Marcel. © SBS

De realitysoap De Verhulstjes wordt al vier seizoenen lang uitgezonden op Videoland. Hoeveel kijkers er wekelijks voor de avonturen van de familie van de Studio 100-baas klaarzitten, maakt RTL niet bekend. Wel staat het programma op de vierde plek van meest bekeken programma's op Videoland de afgelopen week. Naast Gert en Ellen worden ook kinderen Viktor (presentator Love Island en Temptation Island) en Marie (nieuwe baasje Samson) gevolgd.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: