Tranen Lee Towers scoren miljoenenpubliek en verslaan Chantal en Humberto

De emoties lopen altijd hoog op in de Beste Zangers. In de vorige reeks vielen onder meer de huilbuien van zangeres Maan op. Dit keer was het de beurt aan een ervaren rot in het vak: Lee Towers. Trijntje Oosterhuis, Tino Martin, Alain Clark, Maria Fiselier, Davina Michelle en Glen Faria zongen zijn liedjes. Bij het tweede optreden brak Leen Huizer, zoals de zanger echt heet, al. Hij was zwaar onder de indruk van The First Time I Ever Saw Your Face, uitgevoerd door Trijntje Oosterhuis.



Ook Alain Clark wist Lee te roeren. Hij bracht een eigen versie van Daddy Don't Cry. Daarmee raakte hij een gevoelige snaar bij meerdere kandidaten. Rapper Glen Faria verraste en bleek een uitstekende zanger te zijn. Zijn uitvoering van The Living Years kon rekenen op veel complimenten.