Transfertornado raasde dit jaar door Nederlandse tv-wereld

In 2018 raasde een ware transfertornado over het televisielandschap. De publieke omroep, RTL en Talpa pikten massaal sterren van elkaar af. De meest spraakmakende verhuizingen gerangschikt in een top 15.

1 Twan Huys

Met stip op één, want dit is inmiddels de meest besproken mediatransfer sinds Jack Spijkerman in 2005 de publieke omroep verruilde voor John de Mols geflopte zender Talpa. ,,We gaan voor het gesprek van de dag en de honger om dat voor elkaar te krijgen is groot’’, riep voormalig Nieuwsuur-anchor Huys daags voor de start van het vernieuwde RTL Late Night in het AD. De eerste week maakte hij met gasten als pornoster Stormy Daniels de tongen nog wel los, maar al snel verdween alle urgentie uit het programma. Het is precies de kritiek die Huys’ voorganger Humberto Tan ook voor de kiezen kreeg en we weten allemaal hoe dát is afgelopen.

2 Jan Versteegh

Met het voormalig BNNVara-gezicht (en gewiekste bedrieger in de afgelopen reeks Wie is de Mol?) hoopt SBS 6–eigenaar John de Mol straks een belangrijke troefkaart te spelen in zijn strijd tegen RTL 4. Jan Versteegh presenteert vanaf 7 januari namelijk (samen met Albert Verlinde) het nieuwe dagelijkse 6 Inside dat tussen 18.00 en 19.00 uur publiek moet pikken van het soortgelijke RTL Boulevard. Een belangrijke plek, want in de vooravond wordt een programma geacht kijkers voor de rest van de avond aan de zender te binden. En kijkers kan SBS 6 wel gebruiken.

Volledig scherm Johan Derksen, Wilfred Genee en Rene van der Gijp in het decor van Veronica Inside. © ANP Kippa

3 Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp

Laat John de Mol niet horen dat de heren van Voetbal Inside moeizame contractbesprekingen voeren met RTL. Maar…te laat! De Talpa-baas kreeg er lucht van, sloeg direct toe, deed Genee, Derksen en Van der Gijp een onmogelijk te weigeren aanbod en hengelde het trio inclusief programma zo in – naar verluidt - recordtempo binnen voor zijn zender Veronica. Een gevoelige dreun, want RTL 7 dreef bijna volledig op de spraakmakende talkshow. Dat kijkers bereid zijn mee te verhuizen, is reeds bewezen. Want Veronica Inside (alleen de titel werd ietwat aangepast) scoort ook op zijn nieuwe plek puike cijfers. RTL hoopt volgend jaar een stoot terug te geven met VTBL, een nieuwe voetbalbabbelshow met Humberto Tan.

4 Paul de Leeuw

RTL heeft het moeilijk en niet alleen met het falende nieuwe Late Night. Voor het eerst in jaren zakken de cijfers in brede zin, er werd gesneden in het personeelsbestand en even verderop is concurrent John de Mol bezig met een agressieve rooftocht (hittitels als It Takes Two en Dance Dance Dance kaapte hij weg voor zijn SBS 6, straks volgt hoogstwaarschijnlijk The Voice of Holland). Dan is het binnenhalen van een zwaargewicht als Paul de Leeuw een lekkere opsteker. De voormalig Vara-coryfee was onlangs in zijn traditionele Sinterklaas-uitzending (nu dus op RTL 4) weer ouderwets op dreef en dat smaakt naar meer.

Volledig scherm Art Rooijakkers © ANP Kippa

5 Art Rooijakkers

Net als je dacht dat Art Rooijakkers was samengesmolten met de tv-evergreen Wie is de Mol?... Zijn overstap naar RTL ging nog gepaard met enige ruis. Ineens was daar presentator Dennis Weening die onvrijwillig moest vertrekken bij Expeditie Robinson om, naar eigen zeggen, plaats te maken voor Rooijakkers. Die baalde op zijn beurt van de ‘roddels dat ik zijn baan heb opgeëist’. Hoe de vork nu precies in de steel zit en wat dit doet met zijn imago? De kijker lijkt het voorlopig weinig te boeien. Die keek al in grote getale naar Rooijakkers’ eerste RTL-klussen Holland-België en Praat Nederlands Met Me.

6 Katja Schuurman

Stopte met Memories (KRO-NCRV) voor een contract bij RTL waar ze zal presenteren, acteren en programma’s ontwikkelen.

7 Johnny de Mol

De voormalig RTL-ster koos voor SBS 6, de zender van zijn vader, waar hij inmiddels te zien was in Waar is de Mol?

8 Rik van de Westelaken

Niet iederéén gaat naar Talpa. Na enkele flops bij SBS 6 en Net 5 kroop Van de Westelaken nog net niet huilend van blijdschap terug naar de publieke omroep waar hij nu te zien is bij EenVandaag en straks als nieuwe presentator van Wie is de Mol?.

Volledig scherm Caroline Tensen © ANP Kippa

9 Caroline Tensen

Tensen presenteert voor het publieke AVROTROS nog een laatste seizoen DNA Onbekend om zich vervolgens met de quiz Een Tegen 100 onder de arm aan te sluiten bij RTL.

10 Gordon

Na 16 jaar RTL besloot de presentator zich te voegen bij de almaar uitdijende sterrenstal van John de Mols Talpa. Hij tekende een contract voor 5 jaar.

11 Arie Boomsma

Net als Rik van de Westelaken keert ook Arie Boomsma na een magere periode bij Talpa terug naar de publieke omroep. Naar de EO nota bene, waar hij ooit werd ontslagen.

12 Hélène Hendriks

De sportjournalist verruilt FOX voor Talpa waar ze onder meer zal opduiken bij de Champions League. Het wachten is op een talkshow met collega Wilfred Genee.

13 Vivienne van den Assem

Ze hoeft niet langer op onchristelijke tijden haar bed uit voor WNL’s Goedemorgen Nederland. Presenteert bij haar nieuwe werkgever geregeld RTL Boulevard.

14 Leonie ter Braak

Nog een voormalig WNL-presentatrice die kiest voor het commerciële avontuur. Is al enkele maanden te zien op SBS 6.

15 Lodewijk Hoekstra