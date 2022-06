Trekken ‘veilige blockbusters’ als Minions deel 3 de bioscoopbranche uit het slop?

Recensie Elvis Pres­ley-film zaait verdeeld­heid: van ‘meest gedurfde kijk’ tot ‘schreeuwe­rig en leeg’

Elvis, de langverwachte biografische film over ‘King of Rock and Roll’ Elvis Presley, zaait verdeeldheid. Ook voormalig filmcriticus van deze krant Ab Zagt (67) en zijn opvolger Gudo Tienhooven (43) staan lijnrecht tegenover elkaar. De een zag een meesterwerk, de ander een lelijke uitglijder. Daags voor de Nederlandse première kruisen ze de degens.

21 juni