Trevor Noah betaalt salaris Daily Show-crew

Suzan & Freek kijken optredens terug: ‘Hoe vet eigenlijk, dat we daar hebben gestaan’

8:00 Het nieuwe liedje van Suzan & Freek lag al even op de plank voor de coronacrisis toesloeg. Nadat ze Weg van jou nogmaals beluisterden, werd het duo getroffen door de diepere lading die hun nummer plots had. ,,Het is geen coronaliedje, maar past nu wel.”