'Triest om optreden van Maan bij DWDD zó af te branden'

De 21-jarige Maan de Steenwinkel schoof gisteren bij Matthijs van Nieuwkerk aan om te vertellen over liedjes die bij sleutelmomenten in haar leven horen. De brunette koos voor het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld en bracht daar vervolgens haar eigen versie van. ,,Het is een van de lievelingsliedjes van mijn moeder en ik luisterde het veel in mijn kinderjaren. Als ik voor het ontbijt naar beneden kwam, stond die muziek vaak op."



De vertolking van Maan schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. De zangeres zou bijvoorbeeld nog te jong zijn om zo'n klassieker te zingen, maar ook waren mensen van mening dat het een slecht optreden was. 'Maan verkracht ff een Nederlands nummer' en 'Maan had beter thuis kunnen blijven, erg onzuiver', luiden de reacties.



Ondanks de enorme hoeveelheid negativiteit, zijn er ook heel wat mensen die het voor Maan opnemen. Zij zijn van mening dat het juist dapper is dat ze zo'n nummer heeft gekozen. 'Ik lees al die kritiek, maar vind het niet terecht', schrijft dj Ferry Maat, die furore maakte met het programma Soulshow. 'Ben blij dat een jonge zangeres deze keuze maakt en laat 't dan maar wat minder doorleefd klinken, voor mij is 't vooral een dappere keuze. Waar maken we ons druk over...'



Het optreden van Maan is vanaf minuut 42.40 te beluisteren.