Trijntje Oosterhuis breekt Tino Martin voor het oog van 1,2 miljoen kijkers

Martin (34) wordt halverwege de aflevering door presentator Jan Smit gevraagd terug te blikken op zijn jeugd. Hij vertelt een gelukkige tijd te hebben gehad, maar ook een verdrietige periode. ,,Mijn ouders scheidden, mijn zus wordt ziek en die werd ook weer beter. Die is gelukkig nog een hele tijd bij ons mogen blijven. En ze is nu een paar maanden geleden overleden op 41-jarige leeftijd. Dat hakt er wel in."



Toch geeft Tino aan niet drie kwartier te willen snotteren. Dat gaat lange tijd goed. Totdat Trijntje Oosterhuis een verrassing voor hem heeft. Als kleine jongen was de eerste cd die hij kocht van Marco Borsato. Die heeft hij destijds grijsgedraaid en zijn lievelingsnummer is nog steeds Kom Maar Bij Mij, dat op die cd stond. Trijntje wil het liedje voor hem zingen om in deze moeilijke periode een warme deken over hem heen te leggen en dat lukt.