Trijntje Oosterhuis, Famke Louise en Edsilia Rombley in nieuwe Ali B op volle toeren

Kathleen Aerts over reünie K3: ‘Binnenkort komen Karen en Kristel bij mij logeren’

20 oktober Kathleen Aerts bleek verborgen te zitten achter het masker van de Zeemeermin in de Belgische variant van The Masked Singer en dat zorgde voor een emotionele reünie met jurylid Karen Damen. Later spraken de twee ook af met Kristel Verbeke: zo was de originele K3 na lange tijd weer eens samen. ,,Dat was heel emotioneel”, vertelt Kathleen aan de Vlaamse radiozender Qmusic.