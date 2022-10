Trijntje Oosterhuis kruipt over bar in Het Perfecte Plaatje: ‘Ik word gewoon een soort sloerie’

Trijntje Oosterhuis werd gisteravond in de start van het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje direct voor de leeuwen gegooid. Iets meer dan een miljoen mensen zagen hoe de zangeres voor een fotoshoot in een panterpak over een bar moest kruipen terwijl ze haar derrière showde. ,,Dat mensen dan nog durven te zeggen dat er geen reet op tv is”, grapte presentator Tijl Beckand.

Een maand lang konden de kandidaten zich voorbereiden op hun deelname aan Het Perfecte Plaatje, maar gisteravond werd de eerste opdracht, die in het teken van ‘tegenpolen’ stond, afgetrapt. Actrice Tina de Bruin werd aan Trijntje Oosterhuis gekoppeld. Wat haar te doen stond? Een portretfoto met het thema ‘chique goedkoop’ van Oosterhuis maken.

,,Wat ik eigenlijk met jou wil gaan doen Trijntje, is in een panterpak op de bar. En dan bubbelen”, onthulde De Bruin haar plannen aan de zangeres, die direct in lachen uitbarstte. ,,Ja, twerkend op een bar. Ik vind haar lekker. Ze heeft veel te bieden, veel om naar te kijken”, verklaarde ze haar keuze voor de camera. Oosterhuis vond het een gewaagd idee. ,,Het is wel stoer. Het is wel gedurfd. Ook van die curved women, show what you got. Dat is het wel. Dus in die zin past het wel bij me.”

En dus stond Oosterhuis, gehuld in een panterpak met daaronder knalroze hakken, niets anders te doen dan op de bar te kruipen voor wat ‘chique goedkope’ foto’s. ,,O mijn god. Ik word gewoon een soort sloerie”, grinnikte de 49-jarige brunette bij het uitvoeren van De Bruins opdracht. Oosterhuis werd aan het werk gezet, want ze moest in allerlei poses over de bar kruipen. ,,Ik denk niet van goh, wat een ordinaire meid is dit”, dacht De Bruin hardop na het schieten van wat kiekjes.

Kramp

De actrice gooide er nog een schepje bovenop: Oosterhuis moest aan het rietje zuigen dat in haar glas whiskey dreef. Tegelijkertijd maakte De Bruin nog wat foto’s van Oosterhuis’ derrière. ,,O mijn god! Ze gaat gewoon m’n ass gebruiken!”, riep ze het uit. Tijl Beckand lag ondertussen dubbel om het schouwspel dat zich voor zijn neus afspeelde. ,,Dat mensen dan nog durven te zeggen dat er geen reet op tv is”, grapte hij.

De onmogelijke poses die Oosterhuis had moeten aannemen voor de shoot, eisten zijn tol want ze kampte met kramp. Dat was voor De Bruin het teken om te stoppen. ,,Ja, ik heb hem”, zei ze vastbesloten.

De wilde plannen van De Bruin werden overigens niet met torenhoge cijfers beloond door de jury. Hoewel ze om de foto’s hadden moeten lachen, was er nog genoeg ruimte voor verbetering. ,,Let wel op dat schoenen niet uit mensen groeien. De volgende keer een standje scherper op het hoofd. Nu krijg je een 6.5" Daar was De Bruin allang blij mee. ,,Joh. Een pack of my heart.”

De kandidaten in het gloednieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje zijn cabaretier Najib Amhali, stylist Maik de Boer, actrice Tina de Bruin, documentairemaakster Linda Hakeboom, zangeres en actrice Bente Fokkens, actrice Inge Ipenburg, acteur en zanger Edwin Jonker, presentatrice Geraldine Kemper, zangeres Trijntje Oosterhuis en programmamaker Filemon Wesselink.

