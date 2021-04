Truc Steven Kazàn ‘mislukt’ compleet bij Beau: ‘Dit is niet de bedoeling’

,,Deze truc gaat zó snel, je moet heel goed opletten’’, waarschuwde Steven, die de talkshow gisteren voor het oog van 812.000 kijkers afsloot met zijn truc. ,,Dit wordt ongelofelijk, dit heb je nog nooit gezien.’’

Op de bar in de studio stonden twee lege kokers, een wijnfles en een glas. De bedoeling was dat Steven de kokers over de objecten zou plaatsen en in zijn vingers zou knippen, waarna de fles en het glas onder de kokers van plek zouden wisselen. Maar toen hij een van de ‘lege’ kokers oppakte, kwam daaronder een tweede wijnfles vandaan. Daar ging het geheim van de truc.

Volledig scherm De truc van Steven liep compleet in de soep, zo leek het. © RTL

,,Ah shit’’, zei Steven met een geschokt gezicht. ,,Dit was niet de bedoeling. Dit is live... er staat een extra fles.’’ De verbouwereerde goochelaar wist duidelijk niet hoe hij verder moest en dus besloot zijn vrouw Jamie, die aan tafel zat, naar hem toe te lopen. ,,Opnieuw, gewoon’’, kalmeerde ze hem. ,,Dit is toch live, er kijken een miljoen mensen nu waarschijnlijk.’’

Steven pakte door, liet zijn achtergrondmuziek weer starten en maakte de truc alsnog af. Erg indrukwekkend was die niet: de goochelaar zette de kokers over het glas en de fles, zéí vervolgens alleen dat ze van plek gewisseld waren en tilde daarna de kokers op om te bewijzen dat ze inmiddels weer terug op hun plek stonden. Er was, oftewel, eigenlijk niks gebeurd.

Quote Ik merk dat je niet onder de indruk bent. Het ging waarschijn­lijk te snel voor je Steven Kazàn

Negen flessen

,,Ik merk dat je niet onder de indruk bent’’, zei Steven tegen Beau van Erven Dorens. ,,Weet je hoe dat komt? Het ging waarschijnlijk te snel voor je. Ik ga het nog één keertje voor je doen.’’

Toen begon het goochelen pas. Steven liet het glas en de fles met succes van plek ruilen en om zijn talent te bewijzen, deed hij de truc nog een keer of zes. Elke keer kwam er een nieuwe fles onder de koker vandaan, waardoor Steven uiteindelijk negen flessen op de bar had staan, allemaal tevoorschijn getoverd van onder de kokers.

,,Nu zijn er mensen die zeggen: ik hoef helemaal geen glas’’, sloot Kazàn de truc af. ,,Ik zeg: als jij geen glas hoeft, krijg jij van mij gewoon een fles, en nog een fles en nog een fles. Zo komen we het laatste stukje van de corona wel door.’’

Beau was duidelijk onder de indruk en verwees naar Stevens vader, de beroemde Hans Kazàn. ,,Hij zal trots op je zijn.’’

Steven staat op sociale media bekend om zijn trucs die zogenaamd mislukken of waarbij hij zelf ‘per ongeluk’ verklapt hoe ze in elkaar zitten. Denk aan die keer dat hij een bierblik liet verdwijnen:

