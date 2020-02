Trump haalt uit naar Oscarwinnaars Parasite en Brad Pitt

,,Trouwens, hoe slecht waren de Academy Awards dit jaar, hebben jullie dat gezien?’’, vroeg Trump aan zijn publiek. ,,De winnaar is een film uit Zuid-Korea. Waar gaat dat in hemelsnaam over? We hebben genoeg handelsproblemen met Zuid-Korea, en dan geef je ze de award voor beste film van het jaar?’’



De 73-jarige staatsman liet weten dat hij Parasite niet heeft gezien. ,,Was ‘ie goed? Ik heb geen idee’’, aldus de president, wiens eigen voorkeur bij oudere Hollywoodprojecten blijkt te liggen. ,,Kunnen we niet Gone with the wind terugkrijgen alsjeblieft’’, aldus Trump over de achtvoudig Oscarwinnaar van 1940. ,,Of Sunset Boulevard? Er zijn zoveel geweldige films.’’