Trump-video van Lubach YouTube-hit van het jaar

Ook Jan Kooijman brengt nacht door in Glazen Huis

10:03 Jan Kooijman brengt over zo'n twee weken een nacht door in het Glazen Huis tijdens Serious Request. Dat maakte hij vanochtend bekend in de ochtendshow op 3FM. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 december zal hij de dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn vergezellen.