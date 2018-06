Tuinman Rob laat ik niet stiekem vertrekken

Grote paniek door geluidsef­fect tijdens concert rapper Eminem

12:09 De Amerikaanse rapper Eminem heeft gisteren op muziekfestival Bonnaroo in Tennesse (VS) voor grote paniek gezorgd met een realistisch geluidseffect dat toeschouwers verwarden met echte geweerschoten. Tijdens drie keiharde knallen, te horen aan het einde van zijn hit Kill You, schrok een deel het publiek zo erg dat het telefoons liet vallen, schreeuwde en ter bescherming op de grond ging liggen.