Tussaud en McDonald's beraden zich op weghalen Jackson-beelden

Museum Madame Tussauds in Amsterdam en het filiaal van McDonald's in Best beraden zich op het verwijderen van standbeelden van zanger Michael Jackson. Dat hebben zij maandag laten weten. In beide gevallen wordt er nagedacht of het sculptuur nog wel ‘gepast’ is.

Madame Tussauds in Amsterdam laat weten meerdere klachten te hebben ontvangen over het standbeeld van Jackson, nu de documentaire Leaving Neverland, over het vermeende misbruik van de zanger, zoveel stof heeft doen opwaaien. ,,We hebben het dan over een stuk of tien mails, maar vooral om commentaren van bezoekers", stelt een woordvoerder. Ook op sociale media bekritiseren veel mensen de aanwezigheid van het standbeeld.

,,Het verwijderen van een beeld is niet iets dat we lichtzinnig besluiten", legt de zegsvrouw uit. ,,We willen geen kant kiezen in deze discussie. En zoiets gebeurt sowieso in overleg met 'global'; de productie van zo'n beeld kost ook veel geld. Maar we denken er wel over na, ja.”

Vervolgstappen

Datzelfde geldt voor de McDonald's in Best, laat een woordvoerder weten. ,,We hebben geen directe klachten ontvangen", meldt ze. ,,Maar we snappen dat het een zeer beladen onderwerp is. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen klant zich op z'n gemak voelt en een goede tijd heeft in onze restaurants." Ook hier wordt niets overhaast besloten, nuanceert ze. ,,We beraden ons serieus op vervolgstappen, uiteraard in samenspraak met de franchise.” Eerder liet het fastfoodrestaurant nog weten er niet over te peinzen het beeld weg te halen.