Twee Aziatische actrices overleden, vermoedelijk zelfmoord

Oh In-Hye werd direct naar het ziekenhuis afgevoerd toen een vriendin haar bewusteloos in haar woning aantrof. De Koreaanse actrice zou volgens de artsen weer herstellende zijn, maar werd niet wakker uit haar coma. Diezelfde dag kreeg Oh In-Hye een hartaanval, die ze niet overleefde.



De precieze oorzaak van haar dood is vooralsnog niet bekendgemaakt, maar volgens de politie is er geen reden om van een verdachte situatie uit te gaan. ,,We hebben geen aanwijzingen gevonden die op een moord kunnen wijzen. Ook zijn er geen sporen van inbrekers in haar huis gevonden”, aldus een woordvoerder van de politie, die ook vertelde dat Oh In-Hye met depressies kampte. ,,Het lijkt erop dat ze een extreme keuze heeft gemaakt”, stelt de woordvoerder, refererend aan zelfmoord.



Oh In-Hye debuteerde in 2011 in de film Sin of a Family, maar trok pas echt de aandacht naar zich toe toen ze in een weinig verhullende jurk op een prijsuitreiking verscheen. De actrice verklaarde later dat ze net nieuw was in de filmindustrie en slechts een beperkte garderobe had.